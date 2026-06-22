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Kaynak: AA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lübnan’daki çatışmaları önleme amacıyla kurulacak çalışma grubunun gerçek bir test olacağını belirten Erakçi, “Pakistan-Katar arabuluculuğunda Lübnan savaşını sonlandırmak için ilerleme kaydedildi.” dedi.

Erakçi ayrıca ülkesine uygulanan petrol ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırıldığını ve ablukanın sona erdiğinin altını çizerek, İran’ın dondurulmuş varlıklarının bir kısmının da serbest bırakıldığını ifade etti.