İran ile ABD, Umman’da başlayan müzakerelere yarın Cenevre’de devam edecek. Yapılacak görüşmede İran’ın nükleer programının ele alınması bekleniyor. ABD heyetinde Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner yer alırken, İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi liderlik edecek.

ARAKÇİ’DEN MÜZAKERELER ÖNCESİ AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yarın İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD ile yapılacak müzakereler öncesinde yaptığı açıklamada “Adil ve hakkaniyetli bir anlaşma için somut fikirlerimiz var. Masada olmayan seçenek ise tehditler karşısında boyun eğmek” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün Cenevre’de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı ile görüşeceğini, yarın da ABD tarafıyla yapılması planlanan müzakereler öncesinde Ummanlı mevkidaşı Badr El-Busaydi ile bir araya geleceğini söyledi.

Arakçi ayrıca “Cenevre’deyim ve adil ve eşitlikçi bir anlaşmaya ulaşmak için somut fikirlerle geldim. Masada olmayan şey ise tehditler karşısında boyun eğmek” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı, nükleer müzakerelerin ikinci turuna katılmak üzere dün akşam Tahran’dan Cenevre’ye hareket etmişti.

Nükleer müzakerelerin ilk turu önceki hafta Umman’ın başkenti Maskat’ta yapılmış, İran heyetine Arakçi, ABD heyetine ise ABD Başkanı Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff katılmıştı.