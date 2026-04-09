İran basınına yansıyan iddialara göre, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları diplomatik süreci riske soktu.

Tehran Times gazetesine konuşan ve ismi açıklanmayan üst düzey bir İranlı güvenlik yetkilisi, ABD ile varılan geçici ateşkes anlaşmasına rağmen saldırıların sürdüğünü belirtti.

ATEŞKES İHLAL EDİLDİ İDDİASI

İranlı yetkili, ABD ile yapılan ve İsrail’i de kapsadığı ifade edilen geçici ateşkesin Lübnan dahil tüm cepheleri içerdiğini savundu. Buna karşın İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarıyla anlaşmanın ihlal edildiğini öne sürdü.

Yetkili, cuma günü Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılması planlanan ABD-İran görüşmelerine işaret ederek, “Lübnan’a saldırılar durmazsa müzakereler olmayacak” ifadelerini kullandı.

LÜBNAN VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

İran’ın hazırladığı 10 maddelik ateşkes planında Lübnan’daki saldırıların durdurulmasının önemli bir yer tuttuğunu belirten yetkili, İran’ın açıklamalarının ardından İsrail’in saldırılarının azaldığını iddia etti. Aynı yetkili, Hizbullah’ın da İsrail’e karşı etkili karşılık verdiğini savundu.

Geçici ateşkesin arabuluculuğunu üstlenen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, anlaşmanın Lübnan’ı da kapsadığını ifade etmişti. Ancak ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının bu ateşkesin parçası olmadığını dile getirmişti.

İran ise ateşkesin bölgedeki tüm çatışmaları kapsadığını savunmayı sürdürüyor. Taraflar arasında görüşmelerin cuma günü İslamabad’da başlaması planlanıyordu.