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Kaynak: AA

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. İran tarafı, ABD Donanması'na yönelik bir operasyonun yaklaştığını ileri sürdü.

İran devlet televizyonunda yayımlanan açıklamada, bölgede faaliyet gösteren ABD kuvvetleri ile askeri teçhizatının İran deniz unsurları tarafından sürekli gözetim altında tutulduğu belirtildi.

"BEKLEYİN VE GÖRÜN" MESAJI

DMO Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na (CENTCOM) bağlı birliklerin hedef alındığı ifadeler kullanıldı.

Açıklamada, "Amerikalılar, İran Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki sularda bulunan CENTCOM birliklerine yönelik operasyon vaktine her geçen an daha fazla yaklaşıyor. Bekleyin ve görün." denildi.

Söz konusu açıklama, ABD ile İran arasında son dönemde artan askeri gerilimin sürdüğü bir dönemde gelirken, taraflardan konuya ilişkin yeni bir değerlendirme yapılmadı.