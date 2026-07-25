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Kaynak: AA

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, ABD’ye yönelik saldırılara ilişkin bildiri paylaştı.

Bildirisinde Zülkadir, ABD hedeflerine yapılan saldırılar hakkında, "Nokta atışlı saldırılar, Minab ile Lamerd'de yaşamını kaybeden masum çocukların kanının intikamı alınana ve düşman teslim olana kadar devam edecek." dedi.

Zülkadir ayrıca, bölgede yükselen her duman kümesinin, ABD’ye ait askeri, güvenlik veya finans merkezinin hedef alındığı anlamına geldiğini ifade etti.