İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, ABD’ye yönelik saldırılara ilişkin bildiri paylaştı.

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Bildirisinde Zülkadir, ABD hedeflerine yapılan saldırılar hakkında, "Nokta atışlı saldırılar, Minab ile Lamerd'de yaşamını kaybeden masum çocukların kanının intikamı alınana ve düşman teslim olana kadar devam edecek." dedi.

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Zülkadir ayrıca, bölgede yükselen her duman kümesinin, ABD’ye ait askeri, güvenlik veya finans merkezinin hedef alındığı anlamına geldiğini ifade etti.