ABD ve İsrail'in İran’a yönelik saldırıları giderek büyüyor. İran’ın da karşılık vermesiyle birlikte Orta Doğu’da sıcak çatışmalar devam ederken, son olarak Tahran’daki petrol rafineleri hedef alındı.
İran’daki 'zehirli yağmur' Türkiye’ye gelecek mi? Uzman isim açıkladı
ABD ve İsrail’in saldırılarının ardından Tahran’da vurulan petrol rafinerilerinde yangın devam ederken bölgede yağan yağmurun kimyasal risk taşıyabileceği uyarısı verildi. Peki, bu kimyasal risk Türkiye’ye de gelir mi? Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı.Derleyen: Baran Yalçın
Bugün yağan yağmurla beraber bölgede ciddi bir tehlike oluştuğu belirtilirken, CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen İran'daki yağışların Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili tahminlerde bulundu.
İran'daki zehirli yağmur vakasını hakkında konuşan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'ye gelecek bir durumun olmadığını belirtti.
‘TÜRKİYE’YE GELEN BİR DURUM YOK’
"Burada çıkacak bir yangından, kimyasal bir yangından atmosfere daha üst seviyelere kadar çıkabilen kirleticiler oluyor” diyen Şen, “Bu kirleticiler meteorolojik şartlar, meteorolojik durumlar nedeniyle dünyanın her bir tarafına dağılabiliyor. Yaptığım analizde bugünkü hava şartlarına göre Türkiye'ye gelen bir durum yok buradan çıkacak kirleticilerin. Çünkü bu kirleticiler 1.000-1.500 metreye hatta 3.000 metreye kadar çıkabilecek kirleticilerdir. Yerin, yerdeki havanın yükselmesiyle birlikte” sözlerini sarf etti.
'TEHLİKELİ MADDELER VAR'
Kirleticinin bulut seviyesine çıktığı takdirde, bulutun oluşma seviyesinin de 1.5-2 kilometre civarında olacağını belirten Şen, “Çıktığı takdirde burada su damlacıklarının içerisine girerekten asit yağışlarını oluşturur ki bunun içerisinde azot oksitler olacaktır. Tehlikeli maddeler var. Bunlar yağmur suyuyla birlikte tekrar aşağı inecektir. Ama burada şu özellik vardır, kirleticinin çıktığı yerde, yani Tahran'ın olduğu bölgede çıkan bu kirleticiler o bölgeye bir zarar vermez. Ama yollardan akarken etrafında yangın çıkartıyor, teneffüs ettiğiniz takdirde oradaki kısa mesafede zararları var ama yağışla birlikte o bölgeye bir zararı olmaz, daha uzak bölgelere zarar olur” dedi.
‘TEHLİKE DOĞUYA DOĞRU HAREKET EDECEKTİR’
Meteorolojik hareketlerin batıdan doğuya doğru olduğu için Türkiye’nin bu sistemin batısında kaldığını belirten Şen, “dolayısıyla buradan çıkan tehlike doğuya doğru hareket edecektir. Şu anda bugünkü şartlara göre Türkiye'ye gelmez ama ileriki günlerden ne olacağı belli değil” dedi.