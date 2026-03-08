İran’daki 'zehirli yağmur' Türkiye’ye gelecek mi? Uzman isim açıkladı

'TEHLİKELİ MADDELER VAR'

Kirleticinin bulut seviyesine çıktığı takdirde, bulutun oluşma seviyesinin de 1.5-2 kilometre civarında olacağını belirten Şen, “Çıktığı takdirde burada su damlacıklarının içerisine girerekten asit yağışlarını oluşturur ki bunun içerisinde azot oksitler olacaktır. Tehlikeli maddeler var. Bunlar yağmur suyuyla birlikte tekrar aşağı inecektir. Ama burada şu özellik vardır, kirleticinin çıktığı yerde, yani Tahran'ın olduğu bölgede çıkan bu kirleticiler o bölgeye bir zarar vermez. Ama yollardan akarken etrafında yangın çıkartıyor, teneffüs ettiğiniz takdirde oradaki kısa mesafede zararları var ama yağışla birlikte o bölgeye bir zararı olmaz, daha uzak bölgelere zarar olur” dedi.