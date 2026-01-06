İran’da 28 Aralık’ta ekonomik gerekçeler ile başlayan protestolar devam ediyor. Gelen son bilgilere göre protestolar 31 eyaletin 27’sine yayıldı.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’nın haberine göre, gösterilerde 27 eylemci ve 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Ülke genelinde toplam 257 noktada meydana gelen gösterilerde 64 kişi yaralandı ve 1203 kişi de gözaltına alındı.

İran’da resmi makamlar ise ölü ve yaralı sayısı hakkında bir bilgi vermedi.

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, halkın protesto hakkının bulunduğunu ifade ederek, diğer yandan “isyancılara” müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney cumartesi günü eylemlere ilişkin ilk kez konuşarak göstericilerin ekonomik taleplerini “haklı” olarak nitelendirmişti. Hamaney diğer yandan “isyancılara sınırların hatırlatılması gerektiğini” söylemişti.

Öte yandan İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani protestolardan ABD ve İsrail’i sorumlu tuttu.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın İçişleri Bakanına protestocularla diyalog kurması için talimat verdiği öğrenildi.

İRAN’DA PROTESTOLAR NEDEN BAŞLADI?

İran’da 28 Aralık 2025’te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı’da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki protestolara ilişkin sosyal medya hesabından 2 Ocak’ta yaptığı paylaşımda, “Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır” demişti.