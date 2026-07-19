İran’daki market fiyatları ağızları açık bıraktı: Temel gıdalar lira bazında Türkiye’den ucuz

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerde, temel gıda maddelerinin Türk lirası cinsinden karşılıkları tek tek listelendi. Paylaşılan bilgilere göre markette makarnanın fiyatı 17 TL, bir kilogram toz şekerin fiyatı 30 TL, bir kilogram yeşil mercimeğin fiyatı ise 62 TL olarak kameraya yansıdı. Tüketicilerin sıkça tercih ettiği diğer ürünlerden bir kilogram kuru fasulye 78 TL'den, bir kilogram tavuk eti 80 TL'den ve bir kilogram pirinç 100 TL'den alıcı buluyor.