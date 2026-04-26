İran’ın Kirman eyaletinde düzenlenen hükümet yanlısı gösterilere yönelik silahlı saldırının failleri, istihbarat birimlerinin operasyonuyla ele geçirildi. İran İstihbarat Bakanlığı, saldırganların "monarşi yanlısı" gruplarla bağlantılı olduğunu duyurdu.

FAİLLER YAKALANDI

İran İstihbarat Bakanlığı, Kirman eyaletinde yönetim yanlısı kalabalığın üzerine ateş açarak kan döken saldırganın, suç ortaklarıyla birlikte yakalandığını açıkladı. Operasyonda çok sayıda patlayıcı madde ele geçirilirken, saldırganların "Pehlevi" bağlantısı üzerinde duruluyor.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre; geçtiğimiz günlerde Kirman eyaletindeki Azadi Meydanı'nda akşam saatlerinde toplanan hükümet destekçileri, silahlı bir saldırının hedefi olmuştu. Meydandaki kalabalığa rastgele ateş açılması sonucu 3 kişi yaralanmıştı.

"ŞAH" BAĞLANTISI İDDİASI

İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, yakalanan şahısların profil araştırmasına dair çarpıcı bilgiler paylaşıldı. Zanlıların, devrik İran Şahı’nın oğlu Rıza Pehlevi’ye yakınlığıyla bilinen muhalif bir grupla doğrudan irtibatlı oldukları öne sürüldü.

CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Güvenlik güçlerinin hücre evlerine düzenlediği baskınlarda sadece failler değil, yeni saldırı hazırlığında kullanılması planlanan mühimmatlar da bulundu. Operasyon sırasında:

Çok sayıda ateşli silah fişeği,

El yapımı patlayıcı düzenekleri,

Ve çeşitli lojistik malzemeler ele geçirildi.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Saldırının ardından Kirman genelinde ve stratejik meydanlarda güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Yetkililer, halkın huzurunu bozmaya yönelik bu tür girişimlerin "dış destekli odaklar" tarafından organize edildiğini savunarak, soruşturmanın derinleştirileceğini bildirdi.