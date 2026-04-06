ABD-İsrail'in İran'ın güneyindeki Aseluye'de Pars Özel Ekonomik Bölgesi'ne düzenlediği saldırıda petrokimya üretim tesislerinin hasar gördüğü bildirildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının Buşehr Valiliğine dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail, Aseluye kentindeki petrol tesislerine saldırdı.

Saldırılarda bir dizi petrokimya tesisinin zarar gördüğü ve hasarın boyutunun incelendiği aktarıldı.

İran'da devlete ait Ulusal Petrokimya Sanayi Şirketi, Pars Özel Ekonomik Enerji Bölgesi'ndeki bir dizi petrokimya tesisinde saldırı sonrasında çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Şirketin açıklamasında, şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi olmadığı ifade edildi.

İRAN’DAN ABD ÜSSÜNE VE KİMYA FABRİKALARINA SALDIRI

Öte yandan İran, Tel Aviv ve Hayfa'daki stratejik merkezler, Birussebi (Berşeva) kimya fabrikaları ve İsrail ordusunun mevzileri ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) İsrail'in insansız hava aracı (İHA) üretim merkezi ve ABD'nin Kuveyt'teki Ali es-Salim Hava Üssü'ne saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail saldırılarına karşı başlatılan "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 98. dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonun ilk aşamasında İsrail'e ait "SDN7" adlı konteyner gemisinin seyir füzeleriyle vurulduğu ve Tel Aviv'in kuzey ve güneyindeki stratejik merkezler, Hayfa'daki stratejik merkezler, Birussebi'deki kimya şirketleri ve fabrikalar ile İsrail ordusunun Birussebi'deki mevzilerinin balistik füze saldırılarının hedefi olduğu ifade edildi.

Saldırıların devamında da BAE ve İsrail arasındaki ortak insansız hava aracı üretim merkezi ve Kuveyt'teki Ali es-Salim Üssü'nde konuşlanmış bir dizi uçağın, insansız hava araçları ve füzelerle vurulduğu aktarıldı.