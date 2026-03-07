İddiaların odağındaki isim ise Türkiye kamuoyunun Burhan Kuzu davasından yakından tanıdığı Naci Şerifi Zindaşti.



URMİYE’DE TEHLİKELİ OYUN: AZERİ-KÜRT GERİLİMİ

Gazeteci Takva'nın sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşıma göre ; İran’ın batısındaki stratejik kentlerden biri olan Urmiye, son aylarda sistematik bir politik gerilime sahne oluyor. Geçtiğimiz sonbahardan bu yana bölgede yaşayan Azeri ve Kürt halkları arasında tırmandırılan tansiyonun, savaşın başlamasıyla birlikte zirve noktasına ulaştırılmaya çalışıldığı belirtiliyor.

Takva, ''Yerel kaynaklar, bölgedeki etnik fay hatlarının "dış ve iç aktörler" tarafından bilinçli olarak tetiklendiğini ifade ediyor. Ancak halkın itidalli yaklaşımı, şu ana kadar olası bir sıcak çatışmanın önüne geçmiş durumda.'' ifadelerini kullandı.

KİRLİ SENARYODA TANIDIK İSİM: NACİ ŞERİFİ ZİNDAŞTİ

Bu etnik kışkırtma iddialarının en dikkat çekici noktası ise Naci Şerifi Zindaşti ismi. Türkiye’de eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu ile olan ilişkisi ve tartışmalı tahliyesiyle gündemden düşmeyen Zindaşti’nin, Urmiye’deki bu süreci yöneten ana aktörlerden biri olduğu iddia ediliyor.

ZİNDAŞTİ KİMDİR?

Uyuşturucu baronu suçlamasıyla tutukluyken, yargıya yapılan baskılar sonucu serbest bırakılan ve ardından kayıplara karışan Zindaşti, yıllar sonra İran’da ortaya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İran adına casusluk yapmak ve rejim muhaliflerini kaçırmakla suçlanan bir şebekenin lideri olarak aranıyor.



