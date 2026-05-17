Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Aseluye-Kengan seferini yapan yolcu otobüsü, Siraf Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken, yaralanan çok sayıda kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

İran’da her yıl yaklaşık 20 bin kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği belirtilirken, aşırı hız, yorgun araç kullanımı ve hatalı sollamanın kazaların başlıca nedenleri arasında yer aldığı ifade ediliyor.