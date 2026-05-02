ABD Başkanı Donald Trump, İran ile haftalardır süren çatışmaların ardından Kongre’ye gönderdiği mektupta “savaş halinin sona erdiğini” duyurdu. Trump, ABD’nin askeri hedeflerine ulaştığını savundu.

28 Şubat’ta ABD ve İsrail öncülüğünde İran’a yönelik başlatılan hava saldırılarıyla başlayan kriz, yaklaşık iki ay boyunca bölgede gerilimi zirveye taşımıştı. Son günlerde yürürlüğe giren ateşkesin ardından Washington yönetimi sürecin kapandığını ilan etti.

Ancak Trump’ın açıklamaları İran ile sınırlı kalmadı. ABD Başkanı, yaptığı değerlendirmede Küba hakkında dikkat çeken ve tartışma yaratabilecek ifadeler kullandı. Trump, Küba’ya yönelik sözlerinde askeri güç vurgusu yaparak, bunun hızlı bir şekilde gerçekleşebileceğini ima etti.

Trump'ın sözleri şu şekilde: “Küba'yı hiç vakit kaybetmeden ele geçireceğiz. İran dönüşünde belki USS Abraham Lincoln kıyıya 100 metre yanaşacak ve Kübalılar ‘Teşekkürler, teslim oluyoruz’ diyecekler.”

Bu açıklamalar, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Uzmanlar, söz konusu ifadelerin doğrudan bir operasyon planından ziyade güç gösterisi ve diplomatik baskı unsuru olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Öte yandan ABD yönetimi, İran operasyonları sonrası bölgede istikrarın sağlandığını ileri sürerken, Tahran cephesinden savaşın tamamen sona erdiğine dair resmi bir teyit gelmedi. Analistler, ateşkesin kırılgan olduğuna ve gerilimin yeniden tırmanabileceğine dikkat çekiyor.

Trump’ın Küba çıkışı ise yeni bir diplomatik tartışmanın fitilini ateşledi. Washington ile Havana arasındaki ilişkilerin bu açıklamalarla yeniden gerilebileceği ifade ediliyor.

Beyaz Saray kaynakları, Trump’ın sözlerinin “stratejik caydırıcılık” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunurken, uluslararası gözlemciler ABD’nin İran sonrası dış politika çizgisinin daha sert bir yön alabileceği görüşünde birleşiyor.