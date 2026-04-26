Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Tahran Emniyet Komutanlığı Bilgilendirme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bir iş merkezinde izinsiz uydu ekipmanı kullanan işletmelerin tespit edildiği bildirildi.

“MUHALİF AĞLARLA İLETİŞİM” İDDİASI

Açıklamada, mühürlenen iş yerlerinin rejim karşıtı gruplarla bağlantı kurduğu ve ABD-İsrail saldırıları kapsamında vurulan noktalara ait görüntüleri paylaştığı iddia edildi. Bu gerekçeyle işletmelerin faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi.

İNTERNET KISITLAMALARI DEVAM EDİYOR

İran’da 28 Şubat’ta başladığı belirtilen ABD-İsrail saldırılarının ardından uluslararası internet erişiminin büyük ölçüde kesildiği ifade ediliyor. Tahran yönetimi, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına yönelik kısıtlamalarını sürdürürken, kullanıcıların VPN aracılığıyla bu platformlara erişim sağlamaya çalıştığı biliniyor.

STARLİNK KULLANIMI YASAK

Uydu tabanlı internet hizmeti sunan Starlink’in İran’da kullanımı resmi olarak yasak. Buna rağmen, Elon Musk daha önce yaptığı açıklamada, ülkede yaklaşık 100 Starlink uydusunun internet desteği sağladığını duyurmuştu.

Yetkililer, izinsiz uydu ekipmanlarına yönelik denetimlerin artırılacağını ve benzer faaliyetlere karşı gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını bildirdi.