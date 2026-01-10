İran'da dönem dönem yaşanan rejim karşıtı gösteriler bu kez çok büyüdü. İran'da kısa süre önce ekonomik kriz nedeniyle sokaklara dökülen halkın ekonomi söylemi, kısa sürede rejim değişikliği talebine dönüştü.

SADECE 6 HASTANEDE EN AZ 217 GÖSTERİCİ ÖLDÜ

The Time'da yer alan habere göre, Tahran'da bulunan sadece 6 hastanede en az 217 protestocu, yaşanan saldırılarda hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğunun vurularak öldürüldüğü belirtiliyor.

Yetkililer tarafından, hastanelerden cenazelerin toplandığı iddia edilirken, cansız bedenlerin çoğunun makinalı tüfeklerin hedefi olmuş gençler olduğu kaydedildi.

Gösterilerde devlet binalarının yakıldığı, polis araçlarının devrildiği ve protesto bölgelerindeki çok sayıda polisin kaçtığı öne sürüldü.

Protestolarda sokaklara çıkan İranlıların sadece alt sınıf olmadığı, orta sınıfın da sokaklara çıktığı ve bu durumun rejim için ciddi bir tehdit oluşturduğu değerlendiriliyor.

HAMANEY :TRUMP'I MEMNUN ETMEYE ÇALIŞAN YAĞMACILAR

Göstericiler, İran sokaklarında "Diktatöre ölüm" sloganları attığı aktarılırken, bazı kamu binaları da hedef alındı. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney televizyonda yaptığı konuşmada, "İslam Cumhuriyeti Trump'ı memnun etmeye çalışan bu yağmacıların karşısında asla geri adım atmayacaktır" dedi.

ABD'DEN PROTESTOLARA DESTEK

Ülkede baskı ve şiddet artarak devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio "ABD protestocuların yanındadır" açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce yaptığı açıklamalarda "protestocuların öldürülmesi halinde rejimin bunun bedelini çok ağır ödeyeceğini" ifade etmişti.