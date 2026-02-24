İran’da 50 bin telefon kullanıcısı, gün içinde aldıkları gizemli bir kısa mesajla şaşkına döndü. ABD Başkanı Donald Trump’a atıfta bulunan "ABD Başkanı eylem adamıdır" şeklindeki mesajın, toplu SMS sisteminin hacklenmesi sonucu gönderildiği ortaya çıktı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, gündüz saatlerinde bilinmeyen bir numaradan birçok telefon kullanıcısına ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili SMS geldi.

Siber saldırıyı gerçekleştirenlerin sisteme sızarak abonelere gönderdiği metinde doğrudan ABD Başkanı Donald Trump'a atıf yapıldı. 50 bin kişinin telefonuna düşen kısa mesajda, "ABD Başkanı eylem adamıdır. Bekleyip görelim." ifadeleri yer aldı. Mesajın hangi merkezden ve hangi amaçla gönderildiğine ilişkin teknik incelemeler devam ederken, olay ülkede siber güvenlik tartışmalarını tetikledi.

Bu mesajın, bölgesel gerilimin tırmandığı bir dönemde doğrudan halkın telefonlarına gönderilmesi dikkat çekici bir "psikolojik operasyon" olarak nitelendirildi.

Saldırının ardından sistem geçici olarak kapatılırken, siber güvenlik ekipleri sızıntının kaynağını ve faillerini belirlemek üzere geniş çaplı bir inceleme başlattı.