İran’ın başkenti Tahran, bölgedeki savaş atmosferinin tam ortasında alışılmışın dışında, çarpıcı bir toplu nikah organizasyonuna ev sahipliği yaptı. İran hükümeti tarafından düzenlenen ve askeri şova dönüştürülen törende, 1.000'den fazla yeni evli çift dünyaevine girdi.

GELİN ARABASI YERİNE MAKİNELİ TÜFEKLİ ASKERİ ARAÇLAR

Törende klasik, süslenmiş düğün arabaları yerine üzerlerinde makineli tüfekler monte edilmiş askeri araçlar kullanıldı. Çiçeklerle donatılan askeri araçlara binen yüzlerce çift, şehirde bu şekilde konvoy yaparak geçit töreni gerçekleştirdi.

"PEMBE FÜZELER" VE HAMANEY PORTRELERİ

Geleneksel evlilik ritüellerini vatanseverlik ve askeri propaganda unsurlarıyla harmanlayan İran yönetimi, tören alanında ilginç görsel ögelere yer verdi. Meydanlarda sergilenen pembe renkli füzeler, dalgalanan İran bayrakları ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in dev portreleri düğünün en dikkat çeken dekorları oldu.

İMAM HÜSEYİN MEYDANI’NDA 110 ÇİFTE TOPLU NİKAH

Kutlamaların ana merkezlerinden biri olan tarihi İmam Hüseyin Meydanı'nda ise adeta bir gövde gösterisi yapıldı. Savaş estetiği ile evlilik sevincinin iç içe geçtiği bu meydanda, aynı anlarda tam 110 çiftin nikahı kıyılarak resmi olarak evlilik hayatına adım atmaları sağlandı.