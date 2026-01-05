İran’da ekonomideki çöküş sonrası halk sokağa indi. İran’ın para birimi riyalin değer kaybı son 6 ayda hızla arttı. Gıda fiyatlarındaki artış geçen yıla göre yüzde 50’yi bulurken İranlıların alım gücü hızla düştü. Ekonomideki çöküşte uluslararası yaptırımların ciddi rol oynadığı belirtiyor.

Ülkede ekonomi nedeniyle başlayan protestolar hızla yönetim karşıtı gösterilere dönüştü. 9 gündür devam eden protestolarda şiddet olayları da tırmanıyor. Ülkede çıkan şiddet olaylarında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Ancak İran’da resmi makamlar ölü ve yaralı sayısı hakkında bir açıklama yapmadı.

Gelen son haberlere göre 32 kente yayılan gösterilerde bazı protestocular polis merkezlerini ve askeri depoları basarak silahlanmaya başladı.

PEZEŞKİYAN DİYALOG VURGUSU YAPTI

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, 3 Ocak'ta yaptığı konuşmada, "Protesto etmek uygundur ancak protesto etmek kargaşa çıkarmaktan farklıdır. Protesto edenle konuşuruz, kaos çıkaranla konuşmanın bir anlamı yok. Kaosçulara hadleri bildirilmelidir." demişti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan protestoların başlaması sonrası diyalog vurgusu yaptı. Pezeşkiyan, yetkililere protestocuların meşru taleplerini dinleme talimatı verdi. Ancak bazı insan hakları örgütleri güvenlik güçlerinin protestoculara sert müdahalede bulunduğunu belirtti.

Protestocular yönetimde gerçek bir değişim görene kadar sokaklardan ayrılmayacağını vurguladı.

DEVRİM MUHAFIZLARINDAN AÇIKLAMA

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilere katılanlara müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı.

Protestocuların, İran devlet düşmanlarının taşeronu olarak nitelendirildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Güvenlik karşıtı bu hareketlerin kışkırtıcıları, organizatörleri ve liderleri, kanun çerçevesinde ve en kısa sürede hak ettikleri cezayı alacaklar. Bu komploların tüm asli ve uygulayıcı unsurları son kişiye kadar tespit edilerek yakalanacaktır."

TRUMP TEHDİT ETTİ

Öte yandan ABD Başkanı Trump, İran’da sokağa çıkan protestoculara destek vererek İran yönetimine silahlı müdahale tehdidinde bulundu. Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Silahlarımız dolu ve her an harekete geçmeye hazırız” dedi.