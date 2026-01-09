İran'da para birimi riyalin rekor düzeyde değer kaybetmesinin ardından Tahran'da kapalı çarşı esnafının 28 Aralık'ta başlattığı protestolar 13. gününde ülkenin büyük bir bölümüne yayılmış durumda.
Göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda ölenlerin sayısı 45'e yükseldi.
Olaylar ülkedeki 31 eyaletin tümüne yayılırken yaralananların sayısının 2 bin 217 olduğu açıklandı.
İNTERNETİN ARDINDAN TELEFON BAĞLANTISI DA KESİLDİ
Öte yandan protestolar sonrası ülke genelinde telefon ve internet bağlantısı tamamen kesildiği belirtildi.