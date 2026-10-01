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Kaynak: AA

İran'ın güneydoğu sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Rask şehrinde emniyet güçlerini hedef alan bir terör saldırısı gerçekleşti. Sistan ve Beluçistan eyaleti Vali Yardımcısı Ali Halilabadi, resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, saldırgan unsurların Rask kentindeki Ahmedabad kontrol noktasına nehir yatağı üzerinden ateş açtığını bildirdi.

Noktada görevli emniyet mensuplarının anında karşılık vermesi üzerine saldırganların geri çekilerek kaçtığı belirtildi.

1 POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Sistan ve Beluçistan Polis Sözcülüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, saldırı esnasında Ali Rıza Sençuli adlı polis memurunun hayatını kaybettiği bildirildi. Kaçan saldırganların tespiti ve yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatılırken, İran resmi makamları olayla ilgili adli ve idari soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.