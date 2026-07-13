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Kaynak: Haber Merkezi

İran basınına göre, ülkenin güneyinde patlama sesleri duyuldu. Buna göre, Bender Abbas kentinin doğusunda 4, Çabahar ile Kunarek kentinde ise birkaç patlama sesi duyuldu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise, Hürmüz Boğazı’nda birkaç geminin hedef alındığını duyurdu. Konuya ilişkin henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.​​​​​​​

Hürmüzgan Valiliği ise şu ana kadar düzenlenen saldırılarda herhangi bir can kaybının olmadığını bildirdi.

İran’ın Hürmüz eyaletine bağlı Bender Abbas kentinin doğusu ile Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde patlama seslerinin geldiği bildirildi.

İran basınına göre, ülkenin güneyinde patlama sesleri duyuldu. Buna göre, Bender Abbas kentinin doğusunda 4, Çabahar ile Kunarek kentinde ise birkaç patlama sesi duyuldu.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA BİRKAÇ GEMİ HEDEF ALINDI

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise, Hürmüz Boğazı’nda birkaç geminin hedef alındığını duyurdu. Konuya ilişkin henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.

CAN KAYBI: HUZİSTAN’DA 1 ÖLÜ, 4 YARALI

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre Huzistan Vali Yardımcısı Veliyullah Hayati, ABD’nin sabaha karşı düzenlediği saldırıda kullanılan mühimmatlardan birinin Mahşehr’deki tarımsal su pompa istasyonuna isabet ettiğini açıkladı.

Saldırıda 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Hayati, saldırının gece saatlerinde başladığını belirtti ve Mahşehr’in çeşitli bölgelerinde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.