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Kaynak: DHA

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre kaza, ülkenin orta kesiminde bulunan Markazi eyaletindeki Saveh-Hamedan otoyolunda meydana geldi. Seyir halindeki bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi de yaralandı.

Eyalet trafik polis birimleri tarafından yapılan incelemelerde, kazaya sürücünün yorgunluğu ve uykusuzluğunun neden olduğu bildirildi.

Yetkililer tarafından otobüsün gidiş güzergahına ve varış noktasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olaya ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarıldı.