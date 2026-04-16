İran’da eğitim sistemi yeniden uzaktan modele dönüyor. İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Ali Ferhadi, ülkedeki tüm okulların 21 Nisan’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar uzaktan eğitime geçeceğini açıkladı.

KARAR TÜM KADEMELERİ KAPSIYOR

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA’ya konuşan Ferhadi, alınan kararın ülke genelindeki tüm eğitim seviyelerini kapsadığını belirtti.

Okul öncesinden lise son sınıfa kadar tüm öğrenciler uzaktan eğitim sistemine dahil edilecek.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Ferhadi, uzaktan eğitim sürecinin sorunsuz şekilde yürütülmesi için gerekli tüm şartların sağlandığını ifade etti. Ancak kararın gerekçesine ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı.

Yeni bir bilgilendirme yapılana kadar uygulamanın devam edeceği bildirildi.