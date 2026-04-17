İran’da güvenlik güçleri, Huzistan eyaletinde yurt dışı merkezli muhalif medya kuruluşlarıyla irtibatlı oldukları iddiasıyla 22 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltılar, eyalet emniyetinin konuya ilişkin yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.
GÖRSEL İÇERİK İDDİASI
Yetkililer, gözaltına alınan kişilerin sahadan elde ettikleri görsel materyalleri yurt dışındaki medya kuruluşlarına ilettiğinin tespit edildiğini açıkladı.
Bu faaliyetlerin organize şekilde yürütüldüğü öne sürüldü.
“PSİKOLOJİK SAVAŞ” VURGUSU
Açıklamada, söz konusu kişilerin paylaştıkları içerikler aracılığıyla “İran halkına karşı yürütülen psikolojik savaşın bir parçası” olduklarının değerlendirildiği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.