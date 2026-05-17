Yangın, eyalete bağlı Meraga ilçesindeki bir sanayi parkında yer alan fabrikada öğle saatlerinde meydana geldi. İran basınına yansıyan bilgilere göre, yangın kısa sürede büyüyerek tesiste paniğe neden oldu.

10 KİŞİ YARALANDI

İlk belirlemelere göre yangında 10 kişi yaralandı. Yaralıların olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık kuruluşlarına sevk edildiği bildirildi.

400’DEN FAZLA ÇALIŞAN BULUNUYOR

Yangının çıktığı fabrikanın, ülkenin en büyük motor yağı üretim tesislerinden biri olduğu ve bünyesinde 400’den fazla çalışanın bulunduğu ifade edildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.