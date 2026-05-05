İran’da Bender Deyyer kentinde bulunan Vaizi İskelesi’nde, fiberglastan yapılmış iki ticari teknede yangın çıktı.

Mehr Haber Ajansı tarafından aktarılan bilgilere göre, yangın kısa sürede büyüyerek kontrol altına alınamaz hale geldi.

ALEVLER DİĞER TEKNELERE SIÇRADI

Bender Deyyer Belediyesi itfaiye yetkilisi Mecid Umrani, yangının ilk olarak iki fiberglas teknede başladığını açıkladı.

Alevlerin daha sonra iki ahşap tekneye de sıçradığını belirten Umrani, yangının büyümesinde kullanılan malzemelerin etkili olduğunu ifade etti.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, yangının diğer teknelere yayılmasını önlemek amacıyla ekiplerin yoğun şekilde müdahale ettiğini bildirdi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürerken, ilk belirlemelere göre olayda can kaybına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin netleşmesi için detaylı inceleme başlatıldığını duyurdu.