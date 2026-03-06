İran’da geçici Liderlik Konseyi, yeni liderin seçilmesine yönelik programı belirlemek amacıyla dördüncü kez bir araya geldi. İran devlet televizyonunun aktardığına göre toplantıya, son gelişmeler hakkında bilgi vermek üzere Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani de katıldı.

Toplantıda, ülkenin yeni liderinin belirlenmesi için Uzmanlar Meclisi’nin toplanmasına ilişkin süreç ve gelecekte seçilecek liderin kamuoyuna duyurulmasına yönelik planlama yapıldığı bildirildi.

ANAYASA NE DİYOR?

İran Anayasası’nın 111. maddesine göre liderin ölümü, istifası ya da görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi’nin en kısa sürede yeni lideri belirleyip ilan etmesi gerekiyor.

Yeni lider belirlenene kadar ise Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi’nin Anayasayı Koruyucular Konseyi’nden seçeceği biri fakih olmak üzere üç kişiden oluşan kurul, liderlik görevini geçici olarak yürütüyor.

MÜCTEBA HAMANEY İDDİASI VE TRUMP’IN TEPKİSİ

Son günlerde Uzmanlar Meclisi üyelerinin çevrim içi bir toplantı yaptığı ve İran lideri Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’in yeni lider olarak seçildiği yönünde iddialar gündeme gelmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da konuya ilişkin açıklamasında Mücteba Hamaney’in olası liderliği ihtimaline tepki gösterdi.

Trump, “İran’da en olası halef Mücteba Hamaney ama bu kabul edilemez. Hamaney’in politikalarını sürdürecek ve ABD’yi birkaç yıl içinde yeniden savaşa zorlayacak bir lider istemiyorum.” ifadelerini kullandı.