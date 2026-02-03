İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Marand kenti, gece saatlerinde 4,3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 22.01’de meydana gelen sarsıntı, zemine oldukça yakın bir noktada, yaklaşık 7 kilometre derinlikte oluştu.

Merkez üssü Van’ın Başkale ilçesine yaklaşık 141 kilometre mesafede olan deprem, sınırın Türkiye tarafında da hissedildi. Başta Van kent merkezi olmak üzere çevre ilçelerde sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kısa süreli tedirginlik yaşadı.