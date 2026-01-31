İran’ın güneyindeki Bender Abbas kentinde bir patlama meydana geldi. Devlet televizyonu, patlamanın sekiz katlı bir binada meydana geldiğini ve kentteki Moallem Bulvarı bölgesindeki binanın iki katı, birkaç aracı ve dükkanı tahrip olduğunu bildirdi.

Yerel kaynaklar, bir Devrim Muhafızları komutanın bombalı suikast ile hedef alındığını iddia etti ancak bu iddia hiçbir resmi kaynak tarafından doğrulanmadı.

Kurtarma ve itfaiye ekipleri yardım sağlamak için olay yerine intikal etti. İran basınına göre 4 kişi hayatını kaybetti.

BENDER ABBAS KENTİ NEREDE?

İran’ın Hürmüzgan Eyaletinin yönetim merkezi olan Bender Abbas kenti oldukça stratejik bir konumda yer alıyor. Fars Körfezi’nin girişinde yer alan kent aynı zamanda İran donanmasının merkez üssüne ev sahipliği yapıyor.

Ayrıca Bender Abbas kenti İran’ın denizcilik faaliyetlerinin merkezi konumundadır. Limandaki ithalatın genellikle imalat ürünlerinden oluştuğu belirtiliyor.

Ayrıntılar geliyor...