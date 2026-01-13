İran’da ekonomik gerekçelerle başlayan protestolar kısa sürede büyüdü. Güvenlik güçleri ile protestocular arasında çıkan çatışmalarda 646 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Başta Tahran olmak üzere birçok kentte düzenlenen gösterilerde mevcut yönetime sert tepkiler dile getirildi.

ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada göstericilere destek verdiğini belirterek İran’a askeri müdahale tehdidinde bulundu. İran’dan gelen yanıtta ise diplomasiye ve savaşa hazır oldukları vurgulandı.

HÜKÜMETE DESTEK İÇİN SOKAĞA ÇIKTILAR

İran’da sadece hükümete muhalif olanlar değil destek verenler de sokağa çıktı. ‘Milli Direniş’ gösterilerinde binlerce kişinin sokağa çıktığı öğrenildi.

İran devlet televizyonuna göre, başta Tahran olmak üzere Meşhed, Erak, Reşt, Hamedan, Kum, Bircend, Kirman, Ahvaz, Abadan, Urumiye ve Zahedan gibi önemli şehirlerde on binlerce kişi destek gösterilerine katıldı. Tahran’daki gösterilere birçok İranlı yetkili de katıldı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, dün başkentteki eylemde yapığı konuşmada, İran’ın ABD ve İsrail’e karşı "ekonomik, psikolojik, terör ve askeri" mücadele yürüttüğünü ifade etti.

Kalibaf, İran halkının “düşmanın” hedeflerine ulaşmasına müsaade etmeyeceğini kaydetti. İran yönetimi dün karşı gösteri düzenlemek üzere halkı sokağa çıkmaya davet etmişti.

İRAN’DAKİ GÖSTERİLERDE NELER OLDU?

İran'da 28 Aralık 2025'te, ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.