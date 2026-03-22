İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib’in yerine vekil ataması yapıldığını duyurdu.

Tabatabai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

konuya ilişkin ayrıntılı bilgilerin daha sonra paylaşılacağını söyledi ve göreve gelen kişinin kimliğini açıklamadı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in 18 Mart'ta suikast sonucu öldüğünü açıklamıştı.