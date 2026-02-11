İran’da İslam Devrimi’nin 47. Yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. Başta başkent Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde düzenlenen törenlere katılımın yoğun olduğu öğrenildi. Devrimin yıldönümü için sokağa çıkan İranlılar Trump ve ABD yönetimine karşı sloganlar attı.

İran yönetimi törenlerin sloganını “Güçlü İran, kazanan millet” olarak belirlemişti. Törenleri çok sayıda yabancı gazetecinin de takip ettiği belirtiliyor.

“BASKILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ”

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Tahran’da düzenlenen törende baskılara boyun eğmeyecekleri mesajını verdi. Pezeşkiyan, “İran aşırı talepler karşısında geri adım atmayacaktır. Adaletsizlik ve saldırganlık karşısında da taviz vermeyecektir. Bununla birlikte bölgede barış ve istikrarın sağlanması için komşu ülkelerle tüm gücümüzle diyalog halindeyiz” dedi.

Nükleer silah arayışında olmadıklarının altını çizen Pezeşkiyan, "Bunu defalarca dile getirdik ve her türlü denetime hazırız. Ancak ABD ve Avrupa’nın söylemleriyle oluşturduğu yüksek güvensizlik duvarı, bu görüşmelerin sonuç vermesini engelliyor” şeklinde konuştu.

Pezeşkiyan ayrıca dış politikada diploması yolunu benimsediklerini sözlerine ekledi.

“GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise İslam Devrimi’nin yıl dönümü ile ilgili yaptığı açıklamada güçlü bir şekilde yollarına devam edeceklerini söyledi. Arakçi, diplomasi ve müzakere alanlarında halkın ve ülkenin silahlı kuvvetlerinin desteğine güvendiklerini vurguladı.

Arakçi yaptığı açıklamada “Halkımızın bizi desteklediğini biliyoruz. Onların desteği ve ülkeyi kararlılıkla savunan silahlı kuvvetlerimizin varlığı bize güç veriyor. İnşallah güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bugünün en güzel haberi, düzenlenen yürüyüş ve halkın sahadaki geniş katılımıdır. Bu tablo, İran İslam Cumhuriyeti’nin güç ve dirayetinin simgesidir” ifadelerini kullandı.

İRAN İSLAM DEVRİMİ NEDİR?

İran İslam Devrimi, Şah Rıza Pehlevi’nin monarşik yönetiminin son bulduğu bir dizi olayın sonucudur. Pehlevi yönetimine karşı 1978 yılında başlayan kitlesel gösteriler sonucunda 11 Şubat 1979’da söz konusu yönetim devrildi. Gösterilerde muhafazakar kesimlerin yanı sıra liberal ve sol kesimlerde sokakta yer aldı. Gösteriler Pehlevi’nin baskıcı tutumuna karşı başladı.

Devrimin öncülüğünü üstlenen Ayetullah Humeyni liderliğinde kurulan yeni yönetim, ülkenin adının İran İslam Cumhuriyeti olduğunu duyurdu.