İran’da yeni dini liderin belirlenmesine yönelik süreçte dikkat çeken bir açıklama geldi. Uzmanlar Meclisi üyesi Hüseyin Muzaferri, meclisin kısa süre içinde toplanabileceğini belirterek yeni liderin seçimine ilişkin sürecin hızlanabileceğinin sinyalini verdi.

Muzaferri yaptığı açıklamada, Uzmanlar Meclisi’nin henüz genel oturum gerçekleştirmediğini ve şu ana kadar herhangi bir seçim yapılmadığını söyledi. Kamuoyunda dolaşan çeşitli iddia ve tahminlere karşı da uyarıda bulunan Muzaferri, sürecin resmi toplantı sonrası netleşeceğini ifade etti.

'24 İÇİNDE TOPLANMASINI UMUYORUZ'

Yeni dini liderin belirlenmesi için hazırlıkların sürdüğünü dile getiren Muzaferri, “Uzmanlar Meclisi’nin yeni dini liderin seçimi için önümüzdeki 24 saat içinde toplanmasını umuyoruz” dedi.

İran’da dini lider, ülkenin en üst siyasi ve dini otoritesi olarak kabul ediliyor. İran Anayasası’na göre bu görev, 88 üyeden oluşan Uzmanlar Meclisi tarafından belirleniyor.

Uzmanlar Meclisi üyeleri halk tarafından yapılan seçimlerle göreve geliyor. Meclisin en önemli görevleri arasında dini lideri seçmek ve gerekli görülmesi halinde görevden alma yetkisini kullanmak bulunuyor.

Dini liderin hayatını kaybetmesi ya da görevini sürdürememesi gibi durumlarda Uzmanlar Meclisi toplanarak ülkenin yeni dini liderini belirliyor.