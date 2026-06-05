Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İran'ın dini lideri Ayetullah Mücteba Hamenei, Cuma günü yargı başkanının 2.000'den fazla mahkumun cezasının affedilmesi, azaltılması veya hafifletilmesi talebini onayladı.

Yüksek liderin resmi internet sitesinde yayınlanan bir açıklamaya göre, af, Şii Müslümanlar tarafından kutlanan en önemli dini bayramlardan biri olan Gadir Bayramı öncesinde geldi.

Daha önce, yargı başkanı Gholamhossein Mohseni Ejei, tutuklular için af talebinde bulunmuştu.

Yarı resmi ISNA haber ajansına göre, güvenlikle ilgili suçlardan, casusluktan, İran'ın iç veya dış güvenliğine karşı eylemlerden ve kamu güvenliğini tehdit eden suçlardan hüküm giymiş mahkumlar affedilme hakkına sahip değiller.