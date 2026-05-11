İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran Elektrik Dağıtım Şirketi, idari kurumlar ile bankaların elektrik tüketimini yüzde 30 azaltmakla sorumlu olduğunu açıkladı.

Bu kapsamda, idari kurum ve bankalardan saat 13.00'ten sonra klimalarını kapatmaları ve böylece elektrik tasarrufu sağlamaları talep edildi.

Öte yandan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte enerji tüketiminin artacağına dikkati çekerek enerji kullanımı konusunda tasarrufa gidilmesini ve halkın bilinçlendirilmesi için çalışma yapılmasını istemişti.

Pezeşkiyan, bazı yerel ve ulusal kuruluşların, halkı enerji tasarrufu konusunda bilgilendirmesi gerektiğini belirterek, özellikle soğutma amacıyla kullanılan ve yüksek miktarda enerji harcayan elektronik ekipmanların, enerji tasarrufu yapan yeni ekipmanlarla değiştirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

"ELEKTRİK KESİNTİLERİ ARTACAK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsmail Sekab İsfahani de savaşta enerji altyapısının zarar görmesi nedeniyle bu yıl elektrik kesintilerinin daha fazla görülebileceğini belirterek, halkın tasarruf tedbirlerini arttırması gerektiğini ifade etmişti.