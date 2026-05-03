İran’da güvenlik gerekçesiyle geniş kapsamlı bir mal varlığına el koyma kararı alındı.

Tahran Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, 250’den fazla kişinin taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulduğu bildirildi. Karara gerekçe olarak söz konusu kişilerin “ülke güvenliğini tehlikeye atan faaliyetler içinde bulunmaları” gösterildi.

İran resmi ajansı IRNA’nın aktardığı bilgilere göre, yetkililer bu kişilerin ABD ve İsrail etkisi altında hareket ettiklerini ve devrim karşıtı gruplarla bağlantılı olduklarını iddia etti.

Tahran Savcısı Ali Salihi ise yaptığı açıklamada, yargının kamu güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı kararlı bir şekilde mücadele ettiğini belirtti.

Yetkililer, benzer adımların devam edebileceği mesajını verirken, alınan kararın ülkedeki güvenlik politikalarının bir parçası olduğu ifade edildi.