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Kaynak: AA

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberinde, Tahran'a yönelik gece saatlerinde yapılan saldırılar sırasında bir İHA'nın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Haberde, Tahran semalarında Devrim Muhafızları Ordusu'na ait hava savunma sistemlerinin yoğun şekilde çalışmasının ardından bir İHA'nın düşürüldüğü söylendi.

Söz konusu İHA'nın Tahran'ın hangi bölgesinde etkisiz hale getirildiği, hangi ülkeye ait olduğu veya hedefi hakkında bir bilgi verilmedi.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin gece saatlerinde İran'a saldırı başlattığını duyurmasının ardından, ülkenin farklı bölgelerinden çok sayıda patlama sesi duyulduğu açıklanmıştı.

Huzistan, Sistan-Belucistan, Hürmüzgan, Buşehr, Kirmanşah, Hemedan, Kürdistan eyaletlerinin çeşitli bölgeleri ve Tebriz kenti ABD'nin füze ve hava saldırılarına hedef olmuştu.