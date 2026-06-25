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Kaynak: AA

Hazreti Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ile 72 yakınının Kerbela’da şehit edilmesinin 1387. yılı münasebetiyle başkent Tahran’da düzenlenen anma programlarına binlerce kişi iştirak etti.

Tahran’ın güneyinde yer alan ve Büyük Pazar’a yakın konumdaki Gelubendek Kavşağı’ndaki tören alanı, “Ya Hüseyin” nidaları ve mersiyeler eşliğinde bir araya gelen vatandaşlarla doldu. Katılımcılar, göğüslerine vurarak matemlerini ifade etti.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinliklerde Kerbela vakası temsili gösterilerle yeniden canlandırıldı. Hz. Hüseyin’in Kerbela’da kıldığı son namaz olarak kabul edilen öğle namazı da tören kapsamında eda edildi.

İran’da “taziye gösterisi” olarak adlandırılan temsili oyunda, Hz. Hüseyin’i simgeleyen çadır, karşı tarafı temsil eden oyuncular tarafından ateşe verildi.

Anma programına katılanlara, gece boyunca hazırlanarak sabaha kadar pişirilen buğday ve etten yapılan geleneksel “Halim” yemeğinin yanı sıra süt, kek ve çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure Günü’nde, Hz. Hüseyin’in yasını yaşatmak amacıyla İran’ın farklı şehirlerinde de eş zamanlı etkinlikler düzenlendi.

Ülkedeki etnik topluluklardan Lorlar da geleneksel matem ritüellerini sürdürdü. Oşşakul Abbas Hüseyniyesi’nde gerçekleştirilen “Gil-mali” töreninde katılımcılar, Hz. Hüseyin’in yaşadığı acıları sembolik olarak hissetmek amacıyla çamurlu suya girerek bedenlerini çamurla kapladı ve öğle saatlerine kadar yas tuttu.