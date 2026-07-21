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Kaynak: AA

İran resmi ajansı IRNA, Kirman Valiliğinden yapılan açıklamayı paylaştı.

Açıklamada, aşırı sıcak hava dalgası ve enerji şebekesinin sürdürülebilirliğini sağlamak hedefiyle Kirman'daki tüm kamu kurumları ile eğitim merkezlerinin yarın kapalı olacağı ifade edildi.

Kararın acil yardım, sağlık, hizmet, askeri ve emniyet birimleri ile belirlenen banka ve sigorta şubelerini kapsamadığı söylendi.

Sıcak ve yarı çöl iklimine sahip Kirman eyaletinde son yıllarda hava sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaştığı ve aşırı sıcakların hayatı olumsuz etkilediği belirtiliyor.