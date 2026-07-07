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Kaynak: AA

Bayraklar ve Hamaney posterleri taşıyan kalabalıklar, Cemkeran Camii'nden başlayarak Hz. Masume Türbesi'ne uzanan caddeleri doldurdu. Tören boyunca yas etkinlikleri düzenlenirken, Hamaney için dualar edildi.

Hamaney için resmi devlet töreni geçen hafta cuma günü Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde yapılmıştı. Törene yaklaşık 100 ülkeden hükümet ve meclis başkanları, dışişleri bakanları ile çeşitli ülkelerin özel temsilcileri katılmıştı.

Halkın katıldığı veda töreni ise cumartesi günü yine İmam Humeyni Musalla Camisi'nde düzenlenirken, pazar günü aynı noktada cenaze namazı kılındı.

Cenaze programı kapsamında Hamaney'in naaşı daha sonra Irak'a götürülecek. Necef ve Kerbela'da düzenlenecek törenlerin ardından naaş, Meşhed kentine nakledilecek.

Cenaze programının son durağı olan Meşhed'de 9 Temmuz Perşembe günü düzenlenecek törenin ardından Hamaney'in naaşının, İmam Rıza Türbesi'nde kendisi için ayrılan özel alana defnedilmesi planlanıyor.