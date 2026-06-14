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Kaynak: AA

İran basınında yer alan bilgilere göre, ABD ile imzalanması olası mutabakat zaptına dair teknik, siyasi ve hukuki değerlendirmelerin sürdüğü, nihai kararın henüz alınmadığı bildirildi.

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, müzakere sürecine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Tahran yönetiminin mutabakat zaptı konusunda kesin bir sonuca varmadığını ve incelemelerin devam ettiğini aktardı.

Haberde, yürütülen değerlendirmelerin teknik, siyasi ve hukuki boyutlarda ele alındığı, İran’ın karar sürecinde ulusal çıkarların korunması, kırmızı çizgilerin gözetilmesi ve gerekli güvenlik garantilerinin sağlanmasının temel kriterler olduğu vurgulandı.

Katar’dan bir heyetin arabuluculuk çerçevesinde Tahran’a gelerek üst düzey İranlı yetkililerle ABD ile yürütülen diplomatik temasları değerlendirdiği de belirtildi.