Sarsıntılar, Kirmanşah eyaletine bağlı Kuzaran bölgesinde kaydedildi. Tahran Üniversitesi İran Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, ilk deprem yerel saatle 07.13'te 5.2 büyüklüğünde ve 8 kilometre derinlikte meydana geldi.

İran'da 5.2 ve 5.7 büyüklüğünde deprem - Resim : 1

Yetkililer, depremin merkez üssünün Kuzaran'a 17 kilometre, Kirmanşah kent merkezine ise yaklaşık 65 kilometre mesafede bulunduğunu açıkladı.

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Aynı bölgede ikinci deprem ise yerel saatle 07.18'de 5.7 büyüklüğünde kaydedildi.

İran basınında yer alan bilgilere göre, peş peşe yaşanan iki depremde 3 kişi yaralandı.