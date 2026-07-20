Sarsıntılar, Kirmanşah eyaletine bağlı Kuzaran bölgesinde kaydedildi. Tahran Üniversitesi İran Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, ilk deprem yerel saatle 07.13'te 5.2 büyüklüğünde ve 8 kilometre derinlikte meydana geldi.
Yetkililer, depremin merkez üssünün Kuzaran'a 17 kilometre, Kirmanşah kent merkezine ise yaklaşık 65 kilometre mesafede bulunduğunu açıkladı.
Aynı bölgede ikinci deprem ise yerel saatle 07.18'de 5.7 büyüklüğünde kaydedildi.
İran basınında yer alan bilgilere göre, peş peşe yaşanan iki depremde 3 kişi yaralandı.