İran’da İslam Devrimi’nin en kritik gelişmelerinden biri olarak görülen ‘Hava Kuvvetleri Günü’ kutlandı. Her yıl 8 Şubat’ta düzenlenen tören Ayetullah Humeyni’nin türbesinde gerçekleşti. Törende İran Hava Kuvvetleri’nin komutanları, Ayetullah Humeyni’nin torunu Seyyid Hasan Humeyni ile bir araya geldi.

HAMANEY TÖRENDE YER ALMADI

İran’ın ABD ile askeri gerilimi devam ederken Hamaney’den şaşırtan bir hamle geldi. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney 8 Şubat’ta kutlanan Hava Kuvvetleri Günü’nde törende yer almadı. Böylece İran’ın Dini Lideri 37 yıl sonra ilk kez Hava Kuvvetleri Günü töreninde yer almadı. Hamaney’in törende yer almaması ile ilgili yurt dışı kaynaklı medya ve sosyal medya hesaplarında çelişkili iddialar yer alsa da İran basınında resmi bir açıklama yer almadı.

HAVA KUVVETLERİ GÜNÜ NEDİR?

İran’da her yıl 8 Şubat tarihinde ‘Hava Kuvvetleri Günü’ olarak kutlanıyor. Söz konusu gün, İran İslam Devrimi öncesinde Hava Kuvvetleri’nin devrimin lideri Ayetullah Humeyni’ye ‘biat ettikleri’ gün olarak biliniyor. Bu olay İran İslam Devrimi için çok kritik bir gelişme olarak biliniyor.

Hamaney, İran’ın Dini Lideri olarak seçildiği 1989’dan bu yana her yıl Hava Kuvvetleri Günü’nde Humeyni’nin türbesinde İran Hava Kuvvetleri’nin komutanları ile bir araya geliyordu.

HAMANEY’DEN İRANLILARA MESAJ

Öte yandan Hamaney’den İran halkına mesaj geldi. Hamaney, İran İslam Devrimi’nin yıldönümü için düzenlenecek törene herkesin katılmasını isteyerek birlik çağrısı yaptı.

Hamaney, televizyondan yayınlanan mesajda, 1979 devriminde İran halkının zafer kazanarak ülkesini yabancı müdahalelerden kurtardığını söyledi. Yabancı güçlerin, devrim öncesi durumu yeniden sağlamak istediğine işaret eden Hamaney, düşmanın bu konudaki umudunu kırmak gerektiğini dile getirdi.

Hamaney yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ulusal güç, füze ve uçaklardan ziyade halkların iradesi ve direnişine bağlıdır. Sizler çok şükür direnişinizi ve iradenizi gösterdiniz. Farklı olaylarda da bunu yeniden gösterin. Düşmanı umutsuzluğa sürükleyin. Düşman umutsuz olmazsa bir millet sürekli baskı ve rahatsızlığa maruz kalır. Düşmanın umudunu kırmak gerekir."