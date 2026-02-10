İran dinî lideri Ali Hamaney, İslam Devrimi'nin 47. yıl dönümü dolayısıyla 2 bin 108 mahkûmun cezasının affedilmesi, hafifletilmesi veya değiştirilmesini içeren öneriyi onayladı.

Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Hamaney, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei'nin 2 bin 108 mahkumun cezalarının hafifletilmesi ve affedilmesine yönelik önerisini kabul etti.

Öneri kapsamında 2 bin 108 mahkumdan 919'u farklı suçlardan mahkumiyet kararı bulunmaması sebebiyle affedilecek ve dosyaları kapatılacak.

Geriye kalan 1189 mahkumun cezasında ise indirim uygulanacak ve bazılarının cezası paraya çevrilecek.