İran’da 28 Aralık’ta başlayan protestolar sonrası ABD Başkanı Trump’ın askeri müdahale tehdidi gündemdeki yerini koruyor. Trump her ne kadar son dönemde daha yumuşak açıklamalar yaparak müzakere seçeneğine vurgu yapsa da Beyaz Saray’dan gelen haberler askeri müdahale seçeneğinin masada olmaya devam ettiğini gösteriyor.

Trump, yaptığı açıklamada donanmayı İran’a gönderdiğini belirtirken dikkat çeken bir haber daha gündeme geldi. Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre ABD ordusunun elindeki en teknolojik uçaklardan biri olan EA-37B elektronik savaş uçağı Bermuda'dan Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne taşındı. 2024 yılında envantere giren uçak eğer İran’a olası bir askeri müdahalede kullanılırsa ilk kez bir çatışmada yer almış olacak.

Uçağın Bermuda’dan Almanya’ya taşınması, ABD’nin yeni nesil savaş uçağının kamuoyu önündeki ilk hareketi olarak kayıtlara geçti.

UÇAĞIN ÖZELLİKLERİ NELER?

ABD Hava Kuvvetleri tarafından resmen tanımlandığı üzere, "EA-37B Compass Call, Gulfstream G550 gövdesinin ağır modifiye edilmiş bir versiyonunu kullanan geniş alanlı havadan elektronik saldırı silah sistemidir." Bu açıklama, platformun pasif bir destek unsuru olmaktan ziyade, saldırgan bir karşı bilgi aracı olarak temel rolünü ortaya koyuyor.

Yüksek irtifadan uçarak kendisini tehlikelerden koruyabilen uçak hava savunma radarlarını kör ederken iletişim ve GPS’i karıştırabiliyor. ABD’nin uçağı ayrıca radarlar ve füze fırlatıcıları arasındaki veri bağlantılarını kesebilirken gelişmiş sistemleri kör ederek ateş edemez hale getirebiliyor.

EA-37B elektronik savaş uçağı ABD’nin elindeki en gelişmiş elektromanyetik sistemi olarak biliniyor.

RAMSTEIN ÜSSÜNÜN ÖNEMİ

Uzun zamandır ABD Hava Kuvvetleri'nin Avrupa'daki en kritik operasyonel merkezi ve NATO ile ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) bölgelerini birbirine bağlayan stratejik bir lojistik arteri olarak kabul edilen Ramstein Hava Üssü, siyasi açıdan hassas ileri üslere bağımlı kalmadan, bölgeler arası hızlı esneklik gerektiren görevler için ideal bir hazırlık ortamı sağlıyor.