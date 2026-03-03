ABD ve İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırı, Orta Doğu’yu adeta ateş çemberi içerisine aldı. İran ise, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık, İsrail’i ve bölgedeki ABD üslerini bombalamaya devam ediyor.

Prof. Dr. Hasan Ünal, Orta Doğu’da yaşanan savaş hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

İran’ın, ABD ve İsrail’e karşı güçlü bir karşılık verdiğini belirten Ünal, eğer İran’da rejim değişikliği olmazsa ve çok büyük bir askeri başarı elde edilemezse savaşı İran’ın kazanacağını söyledi.

İran’ın savaşı kazanması halinde, İsrail ve ABD seçimlerinin etkileneceğini belirten Ünal, “Bunun bu şekilde İsrail seçimlerini nasıl etkileyeceğini göreceğiz. Ama Amerika’daki siyasi durumu etkileme ihtimali çok daha yüksek. Mesela başkan yardımcısı JD Vance, bu savaşa karşı olduğunu sabah attığı twitle gösterdi. Yani satır alanlarında önemli eleştirileri var. Amerika’da MAGA hareketi içerisinde de çatlamalara neden olabilir bu iş. Yani insanlar, kardeşim biz bu İsrail’in bitip tükenmeyen hırsları yüzünden Orta Doğu’da bir o devletle bir bu devletle habire niye savaşıyoruz? Daha da önemlisi bu kadar Amerikalı neden hayatını kaybediyor? Çok daha önemlisi, olmayan paramızı neden burada harcıyoruz? Bu sorular, Amerika’da çok ciddi sorular sorulmasına sebep olacakmış gibime geliyor” sözlerini sarf etti.