İran'ın Urmiye şehrinde protestolara katılan Türk vatandaşları, "Türkiye İran omuz omuza" sloganları attı. 72 kişilik Türk grup, İran'ın Urmiye şehrinde düzenlenen protestolara katılarak İsrail'e karşı ortak mücadele mesajı verdi.

Heyet üyeleri, Urmiye halkıyla omuz omuza yürüyerek “Türkiye İran omuz omuza” sloganları attı. Grup, “İsrail'i yok etmek için birlikte” vurgusuyla İran'la tam dayanışma içinde olduklarını açıkladı ve İslam Devrimi Lideri'ne bağlılık yemini ettiklerini duyurdu.

Protestoda Türk vatandaşları, bölgesel tehditlere karşı iki ülke arasındaki birlikteliğin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Olay, İran'ın İsrail'e yönelik gerilim döneminde iki ülke halkları arasındaki tarihi bağları bir kez daha öne çıkardı. Bu dayanışma, “İsrail rejimini yok etme misyonu”nda ortak duruşu simgeliyor.