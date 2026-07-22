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Kaynak: İHA

Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abudi, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin gelecek günlerde planlanan resmi ziyaretlerine ilişkin açıklama yaptı. El-Abudi, Zeydi'nin yarın İran'a gideceğini, daha sonraki günlerde ise üst düzey bir heyetle Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Haftalık basın toplantısında konuşan el-Abudi, Başbakan Zeydi'nin İran ziyaretinde enerji, tarım ve iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin yanı sıra bölgesel gelişmelerin ele alınacağını söyledi.

Irak Başbakan Zeydi'nin İran temaslarının ardından ay sonunda Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini belirten el-Abudi, görüşmelerde özellikle su kaynakları ve su yönetimi konusunun öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacağını ifade etti.



Irak Hükümet Sözcüsü açıklamasında, Zeydi'nin Türkiye ziyaretine bakanlar ve üst düzey yetkililerden oluşan bir heyetin eşlik edeceği bildirdi.



Irak'ın dış politika anlayışına da değinen el-Abudi, Bağdat yönetiminin bölgesel krizlerin çözümü için diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü ve Başbakan Zeydi'nin yurt dışı temaslarında savaşların sona erdirilmesine yönelik çabaları gündeme getirmeye devam ettiğini söyledi.

Suriye ile ilişkilere de değinen el-Abudi, Başbakan Zeydi'nin Şam'a resmi ziyareti için henüz bir tarih belirlenmediğini belirterek, Irak'ın tüm ülkelerle açık diyalogdan yana olduğunu ancak Suriye ziyareti konusunda konuşmak için henüz erken olduğunu kaydetti.



Irak'ın bölgesel ve uluslararası alanda artan diplomatik ağırlığına dikkat çeken Irak Hükümet Sözcüsü, Irak hükümetinin dengeli dış politika izlediğine işaret ederek, Başbakan Zeydi'nin ABD'nin başkenti Washington'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında 48 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı.



"IRAK'A SAĞLANAN İRAN DOĞAL GAZI ELE ALINACAK"



El-Abudi ayrıca, Irak ve İranlı yetkililerden oluşan ortak bir heyetin enerji alanındaki iş birliğini görüşeceğini belirterek, toplantılarda Irak'a sağlanan İran doğal gazının kesintisiz devam etmesi konusunun da ele alınacağını söyledi.



Irak'ta silahların devlet denetimine alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan el-Abudi, silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunmasının Irak'ın egemenlik meselesi olduğunu vurgulayarak, bu sürecin hükümet programı kapsamında yürütüldüğünü ve yalnızca Irak içindeki silahlı unsurları kapsadığını ifade etti.