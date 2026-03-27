Pek çok Arap ülkesi hedef olmasına rağmen direkt olarak İran’a henüz direkt bir kaşılık vermezken, bölge ülkelerinin itidalli siyaseti devam ediyor. Ancak sabrı giderek azalan Arap ülkeleri, diplomasisinin tüm imkanlarını zorlayarak Tahran'ın saldırılarına diplomatik bir karşılık vermek amacıyla uluslararası yargıya başvurmaya hazırlanıyor.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi, İran'ın füzelerinin yaklaşık %85'ini Körfez ülkelerine yönelttiğini belirterek, İran'ın bölgedeki tutumunun her türlü sınırı aştığını vurguladı. El-Budeyvi, büyükelçiler ve diplomatik misyon temsilcilerine İran'ın saldırıları hakkında verdiği kapsamlı brifingde, Körfez ülkelerinin aldatmacayı ve saldırganlığın sahte gerekçelerle örtbas edilmesini kabul etmeyeceğini söyledi. Körfez ülkelerinin İran saldırganlığına karşı en yüksek düzeyde itidal gösterdiğini belirten el-Budeyvi, çatışmanın genişlememesi için karşılık vermemeyi tercih ettiklerini de sözlerine ekledi.

Kolektif Eylem ve Uluslararası Hukuk



Diplomatik tepkilerin yanı sıra, uluslararası mahkemeler düzeyinde harekete geçilmesi yönündeki çağrılar da artıyor. Eski Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı bir paylaşımda, "İran rejimini, devletlerin egemenliğini ihlal etmesi ve sivil yerleşim yerleri ile ekonomik altyapıya yönelik saldırıları da dahil olmak üzere uluslararası hukuka aykırı eylemlerinden sorumlu tutmak için" dosyanın toplu halde başta Uluslararası Adalet Divanı olmak üzere uluslararası yargı yollarına taşınmasını talep etti.

El-Yemani, bu ihlallerin Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası insancıl hukukun ağır bir ihlali olduğunu ve zararların tam olarak tazmin edilmesini gerektirdiğini vurguladı: "Hesap verebilirlik ve cezasız kalmama ilkesinin yerleşmesi, bu saldırgan tutumu caydırmanın ve bölgenin güvenlik ve istikrarını korumanın tek yoludur."

El-Yemani birkaç gün önceki bir başka paylaşımında ise, İran'ın hedef yelpazesini sivil ve petrol tesislerini kapsayacak şekilde genişletmesinin bir güç gösterisi değil, "stratejik bir panik hali" olduğunu ifade etmişti. El-Yemani'ye göre caydırıcılık dengesi çöktü; komşularına dayatmaya çalıştığı tırmanışın maliyeti, Tahran'ın yayılmacı projesinin tabutuna çakılan son çivi niteliğinde.

Eski bakana göre analizler oldukça net: Petrol damarlarını koruyamayan hiçbir taraf bu yıpratma savaşını sürdüremez. Bölge ülkeleri, Washington'un da desteğiyle, bölge coğrafyasını İran'dan ve vekillerinden kurtaracak tarihi bir hesaplaşmaya doğru ilerliyor.

Körfez Ülekeri İrsail’den Daha Fazla Hedef Alındı



Savaşın başından bu yana İran'ın füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılara ilişkin istatistikler, bu saldırıların yaklaşık %83'ünün Körfez Arap ülkelerini, sadece %17'sinin ise İsrail'i hedef aldığını ortaya koyuyor.

Şarku'l Avsat gazetesi, savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana hedef alınan ülkeler tarafından açıklanan resmi verilere dayanarak şu rakamları paylaştı:

· Körfez Ülkelerine Yapılan Saldırılar: 4.391 füze ve İHA.

· İsrail'e Yapılan Saldırılar: 930 füze ve İHA (Toplam saldırıların %17'si).

Saldırılardan en büyük payı alan Körfez ülkelerinin dağılımı ise şöyle:

· Birleşik Arap Emirlikleri (BAE): 2.156 saldırı

· Kuveyt: 791 saldırı

· Suudi Arabistan: 723 saldırı

· Bahreyn: 429 saldırı

· Katar: 270 saldırı

· Umman: 22 saldırı

Bu tablo, Arap dünyasındaki yerleşik kanaatleri de derinden değiştiriyor. Yeni nesil Arapların gözünde artık baş düşman İsrail değil; Arapları öldüren ve her yönden onlara pusu kuran İran olarak görülmeye başlandı.

Yıkıcı Projeler ve Lübnan Cephesi



İran'ın Arap ülkeleri üzerindeki tehlikesinin boyutları, Lübnan siyasetinde de yankı buluyor. Eski Yemen Dışişleri Bakanı El-Yemani, Lübnan hükümetinin İran büyükelçisini "istenmeyen kişi" (persona non grata) ilan etme kararını överek, "Beyrut'un Tahran'ın yıkıcı projeleri için bir operasyon odası olamayacağını" belirtti. El-Yemani'ye göre meşru kurumların otoritesinin üzerinde ne Hizbullah'ın egemenliği ne de İran'ın vesayeti kabul edilebilir.

Lübnanlı iş insanı Bahaa Refik el-Hariri de X platformunda yaptığı açıklamada, İran'ın eylemlerinin bir misilleme değil, Arap Körfezi ve Orta Doğu'ya yönelik "açık bir saldırganlık" olduğunu vurguladı. Hariri, "Tahran'ın ABD ve İsrail ile olan çatışmasını bahane ederek Arap başkentlerinin güvenliğini hiçe sayması, onun kaostan beslenen ve yangınlar çıkararak yayılan bir güç olarak gerçek yüzünü ortaya koyuyor" dedi.

Öte yandan Reuters'ın yayınladığı bir rapora göre, İran Devrim Muhafızları, 2024 yılında İsrail'in ağır darbe vurduğu Hizbullah'ın askeri komutasını yeniden inşa etti. Örgütteki boşlukları İranlı subaylarla dolduran Tahran, Lübnanlı grubu yeniden yapılandırarak şu anda yürütülen savaşın planlarını bizzat hazırladı.