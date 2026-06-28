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İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, ABD tarafından İran’ın güney kıyılarına yönelik gerçekleştirilen askeri saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu. Muhibbi, taraflar arasındaki karşılıklı saldırılara değinerek, "Düşmanın tüm girişimlerine cevap verdik." ifadelerini kullandı.

"DÜŞMAN HİLEKAR VE GÜVENİLMEZ"

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, ABD ile yaşanan gerilime dair değerlendirmelerde bulunan Muhibbi, karşı tarafın geçmişte de deneyimlendiği gibi "hilekar ve güvenilmez" bir tutum sergilediğini dile getirdi. Sözcü Muhibbi, bu yapının müzakere süreçlerinde bile askeri hamleler yapmaktan çekinmediğini vurguladı.

ATEŞKES İHLALİNE ŞİDDETLİ KARŞILIK MESAJI

Ülkesinin kendisine yönelik her türlü askeri ya da stratejik girişime anında ve aynı ölçüde karşılık vereceğinin altını çizen Tuğgeneral Muhibbi, geleceğe yönelik de net bir uyarıda bulundu. Muhibbi, "Düşman ateşkesi ihlal ettiğinde her defasında daha şiddetli karşılık alacak." diyerek İran'ın askeri kararlılığını yineledi.

NE OLMUŞTU?

Bu hafta CENTCOM İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçmekte olan ticari gemileri hedef aldığını iddia etmişti. İran’ın füze ve İHA tesisleri ile kıyı radar tesisine saldırı gerçekleştirilmişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise buna cevap olarak Kuveyt'teki Ali es-Salim Hava Üssü ile Bahreyn'de konuşlu ABD Beşinci Filosu'nun bulunduğu Selman Limanı'nın da aralarında yer aldığı toplam 8 askeri tesisin vurulduğunu duyurmuştu.